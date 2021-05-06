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10:01, 6 мая 2021 года В Орле микрокредитная компания заплатит 30 тысяч рублей за угрозы коллекторов Служба судебных приставов вступилась за сестру должника.





Звонки с угрозами начались после возникновения у мужчины задолженности перед заемщиками. Согласия на взаимодействие с третьими лицами мужчина не давал, однако коллекторов это не остановило – сестре должника, как и ему самому, стали поступать многочисленные, в том числе и использованием автодозвона, СМС-сообщения и звонки с угрозами жизни и здоровью.



Устав от этого, женщина обратилась в УФССП. Управление инициировало проверку, после которой суд оштрафовал компанию на 30 тысяч рублей – сообщает сайт приставов.





Артём Ежаков



