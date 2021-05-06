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10:14, 6 мая 2021 года Орловца подозревают в избиении до смерти собственной матери 46-летнему мужчине инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности гибель потерпевшей (ч.4 ст.111).





Фигуранта удалось установить и задержать по горячим следам. 65-летняя пенсионерка погибла в собственном доме в Ливнах, там же и нашли тело. Когда правоохранители вышли на сына женщины, тот признался, что поссорился с ней и несколько раз ударил ее руками по голове. От побоев у орловчанки возникла черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью.



Расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения – сообщает сайт областного СУ СК. По вменяемой фигуранту статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Фото пресс-службы областного СУ СК





Артём Ежаков



