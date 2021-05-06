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10:27, 6 мая 2021 года Чиновников заставили убрать незаконную свалку в Урицком районе Завалы твердых коммунальных отходов образовались вблизи жилых домов в деревне Большое Сотниково.





Несанкционированная свалка была выявлена после проверки Урицкой межрайонной прокуратуры. Выяснилось, что местная администрация никак не реагировала на залежи отходов возле жилого массива, что являлось прямым нарушением ФЗ «Об охране окружающей среды» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».



Обратившееся в суд надзорное ведомство добилось полного исполнения своих исковых требований. Решением инстанции органы местного самоуправления обязаны ликвидировать свалку – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



