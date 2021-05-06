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10:46, 6 мая 2021 года Орловские автомобилисты навестили детей войны С благодарностью и подарками у переживших войну побывали члены автоклуба "Ночное движение".





В числе прочих, слова благодарности услышала и Мария Никитична Куракина. Ей было всего 12 лет, когда началась Великая Отечественная война. Она тогда жила в Донецкой области. Всем посёлком бежали от захватчиков. Пешком шли месяц зимой до Орловщины. О тех годах у Анны Никитичны есть и светлые воспоминания - как девчонками пели по вечерам, как тепло к ним относились те, к кому они обращались за помощью в том нелёгком переходе. Но горьких воспоминаний о зверствах фашистов все равно больше.



Мария Куракина, ребёнок войны, жительница г. Орла: "Собрали 10 мальчиков, моих ровесников тогда. Хотели и девочек, но мать нас как-то спрятала. И вот собрали их, поставили в ряд и из автомата ту-ту-ту-ту. И повалились. Поплакали, поголосили родители. А что сделать?"





Антон Киселёв



