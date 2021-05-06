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11:45, 6 мая 2021 года COVID-19 унес жизни еще троих орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции (всего – 34 429).



На лечении – 1 431 человек. Накануне выписано 55 орловцев (всего – 32 395). От последствий болезни скончалось 603 жителя региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 7 639 (всего – 4 855 128), число выздоровевших – 7 788 (всего – 4 472 338). Общее число летальных исходов – 112 246 (+ 351 случай за сутки). На лечении – 270 544 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



