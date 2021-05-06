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12:18, 6 мая 2021 года

В Орле ветерану Великой Отечественной войны отказались выдавать жилье

Городская администрация заявила, что мужчина самостоятельно ухудшил свои жилищные условия. Отстоять свои права ему помогла прокуратура.


Надзорное ведомство выяснило, что мэрия областной столицы незаконно отказалась ставить ветерана на жилищный учет из-за якобы самостоятельного ухудшения им своих жилищный условий. Тем не менее, администрация не предоставила доказательств, а сам мужчина никогда не являлся собственником жилого помещения. Сейчас он живет в квартире по договору безвозмездного пользования и не является членом семьи собственника помещения.

В Заводском райсуде прокуратура потребовала поставить мужчину на жилищный учет, и инстанция полностью удовлетворила запрос ведомства – сообщает сайт прокуратуры.


Артём Ежаков
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