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12:18, 6 мая 2021 года Танковый мемориал в Мценском районе пополнится пятью танками Это будут машины, непосредственно участвовавшие в сражении, начавшемся возле деревни Первый Воин 6 октября 1941 года. В создании комплекса помогла местная агрофирма. Ее руководитель – Николай Жернов, рассказал корреспонденту ГТРК «Орел» Татьяне Тимохиной о планах расширения мемориала, памяти и долге потомков перед памятью победителей.





- Расскажите о военной истории места около Первого Воина.

- 6 октября 1941 года бои начались с реки Лисица, там сейчас работают поисковики Сергея Щербатого. Осенью прошлого года мы провели здесь первую вахту и в посадке за танками, в 18 метрах от центрального, из одной воронки подняли 11 бойцов Красной Армии, а из другой – 10 наших солдат. Поисковики раздобыли карту немецкой аэрофотосъемки, датированную концом июля 1943 года, когда наши войска наступали на Орел, по ней и удалось найти места воронок с возможными захоронениями погибших 6 октября. В этом году мы проведем три вахты – весеннюю, летнюю и осеннюю. Наша задача – поднять как можно больше бойцов, который уже 80-й год лежат в этой земле. Только 4-я танковая бригада, по официальным данным, 6 октября 1941 года потеряла пропавшими без вести 164 бойца.

- В 2021 году этому мемориалу уже 20 лет. Что-то новое планируется здесь?

- В этом году планируем работы по серьезному расширению мемориала. Мы задумывали установить здесь атрибутику участников битвы за Москву: танкистов Катукова и 11-й танковой бригады, которые воевали здесь с хваленой 2-й танковой бригадой Гудериана. Здесь танкисты Гудериана получили «по лицу». Генерал-полковник лично узнавал здесь, почему замедлилось наступление, и объяснялся потом перед Гитлером. Если раньше немецкие танкисты продвигались со скоростью 50 километров в сутки, то это же расстояние от Орла до Мценска шли 7 суток. Причина – в первом серьезном использовании новых Т-34-76, которые разведка фашистов «проспала». Потом один из наших подбитых танков разобрали и увезли в Германию. Наша задача – чтобы здесь стояли именно эти танки, которые воевали 6 октября 1941. И в этот день в этом году пять из них станут сюда. Даже на Прохоровке стоят не те машины, которые сражались на Курской дуге.



- Вашу семью что связывает с войной?

- Мои родственники воевали, некоторые пропали без вести. Их, к моему стыду, мы до сих пор не нашли. Это свои счеты. Но главная сейчас задача – передать подрастающему поколению, что такое война. Она сейчас ходит по нашим южным рубежам. А вдруг нам придется воевать с нашими братьями? Это страшно. И чтобы этого не допустить, ребята обязательно должны узнать о войне. Услышать, увидеть и посмотреть.





Татьяна Тимохина



