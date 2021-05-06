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14:55, 6 мая 2021 года В Мценске открылась фотовыставка протоиерея Владимира Герченова На снимках – Мценск, Россия, мир.





В Мценском краеведческом музее открылась выставка «Полвека на сорок фотографий». Автор работ - благочинный Мценского округа, настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Герченов. Фотографии сделаны в Свято-Троицком храме, во время прогулок по городу Мценску или путешествий по России и миру. Как отмечает В Мценском краеведческом музее открылась выставка «Полвека на сорок фотографий». Автор работ - благочинный Мценского округа, настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Герченов. Фотографии сделаны в Свято-Троицком храме, во время прогулок по городу Мценску или путешествий по России и миру. Как отмечает издание «Мценский край» , автор подобрал философские названия к своим работам: «Мценские окоемы», «Живи во веки», «Твердыня», «Мценские «берендеи» и т. д. Дополняют выставку иконы из фондовой коллекции Мценского краеведческого музея.





Стоит отметить, что 27 апреля Владимиру Герченову исполнилось 55 лет. На открытии выставки собрались его друзья, чтобы поздравить с юбилеем. Фото газеты «Мценский край»





Орловское Информбюро



