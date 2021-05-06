В Мценске открылась фотовыставка протоиерея Владимира Герченова

В Мценском краеведческом музее открылась выставка «Полвека на сорок фотографий». Автор работ - благочинный Мценского округа, настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Герченов. Фотографии сделаны в Свято-Троицком храме, во время прогулок по городу Мценску или путешествий по России и миру. Как отмечает издание «Мценский край»
, автор подобрал философские названия к своим работам: «Мценские окоемы», «Живи во веки», «Твердыня», «Мценские «берендеи» и т. д. Дополняют выставку иконы из фондовой коллекции Мценского краеведческого музея.
Стоит отметить, что 27 апреля Владимиру Герченову исполнилось 55 лет. На открытии выставки собрались его друзья, чтобы поздравить с юбилеем.