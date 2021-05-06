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15:00, 6 мая 2021 года

«Братья Газдановы. Семеро бессмертных»

Документальный фильм Алексея Денисова смотрите на телеканале «Россия» 8 мая в 11:30.


Во время Великой Отечественной войны осетинские крестьяне Тассо и Асахмет Газдановы из села Дзуарикау проводили на фронт семерых сыновей. И ни одному из них не суждено было вернуться домой. Братья Газдановы погибли в разных частях Советского Союза, защищая и освобождая нашу Родину от гитлеровских захватчиков.
 
Младший Хасанбек погиб в 1941-м на Украине, Магомед и Хаджисмел были убиты в 1942 году во время обороны Севастополя, Махарбек пропал без вести в боях под Москвой, Дзарахмет погиб в 1942-м, защищая Новороссийск, а Созрико пропал без вести на Украине. Последним в 1944 году на территории Латвийской ССР погиб гвардии лейтенант Шамиль Газданов.
 
До войны жениться успели только два брата – Дзарахмет и Магомед. У обоих родилось по двое детей, но дожить до сегодняшнего дня удалось только младшей дочери Дзарахмета – Миле Доевой. Уже несколько десятилетий она и ее близкие ищут могилы братьев Газдановых. Захоронение отца Дхарахмета Газданова им удалось обнаружить только в 2013 году благодаря вновь обнародованным архивным документам. В этом году, в канун Дня Победы, Миле Доевой удалось посетить могилу своего отца в Новороссийске вместе со съемочной группой телеканала «Россия», второй раз в жизни.
 
Место гибели и могила Шамиля Газданова были обнаружены только в 2017 году. В Центральном архиве Министерства обороны России съемочной группе удалось найти подробное описание боевых подвигов одного из братьев Газдановых и ранее неизвестные подробности о гибели двух братьев, защищавших Севастополь.
 

Смотрите фильм Алексея Денисова на телеканале «Россия» 8 мая в 11:30.

 



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