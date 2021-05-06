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15:15, 6 мая 2021 года

Андрей Клычков сообщил об открытии в Орле Семейного МФЦ

Многофункциональный центр работает по принципу «одного окна».


Как сообщил губернатор Орловской области в соцсетях, сегодня состоялось открытие Семейного многофункционального центра. Этот проект был предложен в сентябре прошлого года участниками социального кластера по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Андрей Клычков: «Совместно со многими неравнодушными людьми, представителями некоммерческих организаций и общественных движений мы провели большую работу, чтобы семьи с детьми, прежде всего, социально-уязвимых категорий, могли в одном месте получить комплексную экспертную помощь без «проволочек», быстро и качественно. Теперь любая обратившаяся сюда семья получит необходимую поддержку: информационную, психологическую, юридическую или даже гуманитарную. Работа организована по принципу «одного окна» не только со стороны НКО, но и представителей различных социальных служб и учреждений. Мы объединили усилия, выстроили систему межведомственного взаимодействия ради одной цели – помощи семьям с детьми».
 
Как отметил губернатор, Семейный МФЦ в день открытия получил в подарок автомобиль, который будет использоваться при реализации проекта «Добровоз», направленный на транспортировку детей с различными нарушениями здоровья.

 
Фото из аккаунта Андрея Клычкова в "ВКонтакте"



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