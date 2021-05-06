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16:02, 6 мая 2021 года

Цветы и парад – для тех, кто защитил нашу Родину

В Орле благодарят ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них уже не выходят из дома, поэтому к ним приходят волонтеры – чтобы помочь, порадовать и поблагодарить.


В Орле активисты движения «Волонтеры Победы» навели порядок и разбили клумбу у дома ветерана Великой Отечественной войны Раисы Николаевны Ермиловой. А еще ей вручили письма Победы, написанные молодыми орловцами - в них слова благодарности за мирное небо и счастье быть свободными. Получила Раиса Николаевна и подарок от самых маленьких - ребята из детского сада смастерили своими руками открытку с поздравлением к 9 Мая.
 
Раисе Николаевне 94 года. Она всегда в хорошем настроении и всегда благодарна людям. Говорит, так ее воспитали.
 
Раиса Ермилова, ветеран Великой Отечественной войны: «Нужно быть людям благодарным, никогда не гневаться, а улыбайтесь и ждите».
 
А у дома ветерана Великой Отечественной Александра Максимовича Ширшова дети чеканили шаг и держали равнение на фронтовика. Он сам участник первого парада 24 июня 1945 года. Сражался в Сталинградской битве, четырежды ранен, боевой офицер.
 
Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы»: «Поскольку он участник первого парада, а парада 9 мая в этом году в Орле не будет, мы решили вместе с общественностью, пограничниками, школьниками провести такой парад под его окнами, поэтому если ветераны не могут придти на праздник, праздник сам приходит к ним».
 
А еще - это возможность им увидеть, какая у нас молодежь, которая в каждое слово и каждую ноту вкладывают душу и искренне благодарна за мирное небо. И они готовы хранить мир. Например, Арина Сабельникова хочет связать свою судьбу с военной службой и понимает, для чего сейчас она пополнила ряды клуба «Пограничник».
 
Арина Сабельникова, ученица 8 класса школы №26: «Чтобы у подрастающего поколения была сила духа и чувство патриотизма».
 
И пусть двор орловского дома не центральная площадь, по этой улице не проедет военная техника, но самое главное, что сюда пришли люди, которые помнят имена своих героев чтобы прокричать заветное троекратное «Ура!».



Елизавета Капырина
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