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16:12, 6 мая 2021 года Горечь потерь и светлая надежда. Орловские художники – о войне В Орле открылась выставка живописи «Победа».





Выставка, открывшаяся в здании областного Союза художников, наполнена очень разными работами - от самых темных и мрачных, символизирующих горечь потерь, до самых светлых, ярких - с миром и надеждами. У многих картин очень личная история, как, например, в работах Жанны Травинской. Выставка, открывшаяся в здании областного Союза художников, наполнена очень разными работами - от самых темных и мрачных, символизирующих горечь потерь, до самых светлых, ярких - с миром и надеждами. У многих картин очень личная история, как, например, в работах Жанны Травинской. Жанна Травинская, художник-керамист: «Я провела всю оккупацию в своем родном городе Дебальцево. Я видела все - бомбежки, артобстрелы, голод, побиралась и все, что здесь представлено, пропущено через меня». Ее картины «Молитва матери» и «Выпьем за Победу» очень трогательные и понятные своей простотой, детской радостью и несокрушимой верой в счастье. Еще одна художница, пережившая войну, - Людмила Алексеева. Детские воспоминания - цепкие, не отпускают, несмотря на то, что ей за 80. И, конечно, военная тема, не раз появлялась в ее картинах. Людмила Алексеева, член Союза художников России: «У нас дом был на улице Ленина. Сестренке было два года, мне четыре. Видели, как разрушаются дома, как стреляют, как нас в подвалы таскали, переживали. Я это запомнила на всю жизнь, потом долго сны снились такие страшные». Зрелые и молодые художники тоже ищут новые образы и видение той поры. Акварелист Валерий Лукьянчиков представил свои работы, которые получили высокую оценку на недавнем конкурсе в Белгороде. Многие из его преподавателей прошли войну, но, подчеркивает художник, в своих работах фронтовики нечасто обращались к этой теме. Валерий Лукьянчиков, художник-акварелист: «Савицкий сам был в концлагере, и он затронул эту тему только через 30 с лишним лет после всего этого, а так он говорил, что даже не мог притронуться к этому. Тяжелы очень переживания были - потеря друзей, однополчан». Есть на выставке и работа Яны Патокиной. Её «Время мотыльков» буквально завораживает светом, надеждой и молодостью солдата - очень хочется, чтобы он остался жив. Всего художники представили около 100 работ. И в каждой отражение силы духа солдат, их матерей, веры, надежды и любви, без которых выжить в этой войне было бы невозможно.





Эва Стасюлевич



