В честь 76-й годовщины Великой Победы пройдет Всероссийский телевизионный марафон «Одна на всех»

Все регионы большой страны от Владивостока до Калининграда, города-герои, города воинской славы и трудовой доблести - в одном эфире!

8 мая с 06:00 до 00:00 в эфире телеканала «Волгоград 24» вместе со всей страной будет отмечаться 76-я годовщины Великой Победы.



Прямую трансляцию можно будет смотреть:

на сайте на сайте volgograd24.tv

на российской мультимедийной онлайн-платформе на российской мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ»