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16:25, 6 мая 2021 года
В честь 76-й годовщины Великой Победы пройдет Всероссийский телевизионный марафон «Одна на всех»Все регионы большой страны от Владивостока до Калининграда, города-герои, города воинской славы и трудовой доблести - в одном эфире!
8 мая с 06:00 до 00:00 в эфире телеканала «Волгоград 24» вместе со всей страной будет отмечаться 76-я годовщины Великой Победы.
Прямую трансляцию можно будет смотреть:
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на российской мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ»
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Орловское Информбюро