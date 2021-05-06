Сегодня под Болховом предали земле останки погибших в Великую Отечественную войну солдат

Долгие годы они оставались лежать на полях сражений – в воронках, блиндажах, санитарных захоронениях. Теперь их предают земле с почестями, достойными героев.

Сегодня в Болховском районе предали земле останки погибших в годы Великой Отечественной войны. Спустя 76 лет после войны чужих по крови солдат породнит братская могила. Останки шестерых бойцов поисковики подняли в 2019 и 2020 годах на территории Злынского сельского поселения.

Евгений Родин, председатель региональной организации Военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны»: «Это бои начала июля-конца августа 1943 года, когда советские войска пытались взломать немецкую оборону и перерезать дорогу Орел - Брянск, чтобы окружить орловско-болховскую группировку немцев».

Ни одного медальона, по которым обычно устанавливают имена, не обнаружили. Лишь при одном солдате была фронтовая ложка с отметкой, свидетельствующей о том, что боец родом из Удмуртии. Обнаружить останки другого красноармейца смогли при помощи металлоискателя, который среагировал на железную каску.

Дмитрий Митин, командир поискового отряда «Ермолов» ОГУ им. И. С. Тургенева: «Боец находился на глубине больше трех метров, скорее всего это был либо блиндаж, либо подвал, мы точно еще не знаем. Грунт был тяжелый, мы выбивали лопатами больше трех дней. На четвертый день мы его начали поднимать».

Два года назад местные жители нашли человеческий череп в деревне Большая Чернь. Обратились к поисковикам. В том месте им удалось обнаружить останки трех солдат.

Александр Козинов, член региональной организации Военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны»: «Они находились в позах, которые не естественны для нашей работы, они в сидячем положении почти. Может быть, боец был ранен, руки у него были сложены и в положении сидя мы его нашли».

По официальным данным, здесь покоятся останки более 180 погибших времен Великой Отечественной. Вплоть до 9 мая в регионе продолжается весенний этап акции «Вахта памяти». Возможно, после его завершения на черной гранитной плите появятся новые имена.