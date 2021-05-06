В Орле был сбит 13-летний велосипедист

ДТП произошло на улице Городской.

Как сообщили в региональном ГИБДД, водитель иномарки двигался по улице Городской со стороны переулка Маслозаводского и в районе дома № 99 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на подростка, ехавшего на велосипеде.



Мальчик был доставлен в медицинское учреждение.



В ГИБДД напоминают, что велосипедистам пересекать проезжую часть по пешеходному переходу нужно спешившись.