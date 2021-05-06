В Орле был сбит 13-летний велосипедист

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17:35, 6 мая 2021 года
В Орле был сбит 13-летний велосипедистДТП произошло на улице Городской.
Как сообщили в региональном ГИБДД, водитель иномарки двигался по улице Городской со стороны переулка Маслозаводского и в районе дома № 99 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на подростка, ехавшего на велосипеде.
Мальчик был доставлен в медицинское учреждение.
В ГИБДД напоминают, что велосипедистам пересекать проезжую часть по пешеходному переходу нужно спешившись.
Орловское Информбюро