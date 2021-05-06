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17:55, 6 мая 2021 года

В Орле проект социального такси «Добровоз» получил собственный автомобиль

«Добровоз» помогает людям с ограниченными возможностями здоровья передвигаться по городу.


Сегодня проект социального такси «Добровоз» получил собственный автомобиль. Он адаптирован для колясочников и теперь поездки для них станут более доступными. 
 
До этого момента проект «Добровоз» существовал исключительно за счет волонтеров-водителей. Взрослые инвалиды или родители детей с ограниченными возможностями здоровья могли оставить заявку на поездку на страничке проекта в соцсети. И дальше оставалось ждать отклика неравнодушных орловцев. Иногда заявки исполнялись, а иногда оставались без ответа.

В ноябре прошлого года проблему отсутствия собственного автомобиля озвучили на круглом столе у губернатора. Вскоре после этого проект получил помощь из внебюджетных средств на покупку автомобиля для совершения добрых поездок. Спецтранспорт, оборудованный по всем нормам ГОСТ для нужд маломобильных граждан, изготовили по индивидуальному заказу. И спустя четыре месяца он приехал к орловским «Добровозам» - чтобы ни одна заявка не осталась без ответа.


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Екатерина Игнатюк
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