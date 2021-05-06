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21:20, 6 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Летопись Великой Отечественной поисковики пишут до сих пор. Сегодня прощальный залп для погибших защитников прозвучал на Болховской земле.
- Выстояли и победили, и остаются примером для нас. Сегодня орловская молодежь говорила спасибо живым участникам войны и держала равнение на героев.
- Ответы на вопросы - в одном здании. Сегодня в Орле открыли Семейный МФЦ.
- Машина для «Добровоза». У инвалидов-колясочников появилось чуть больше возможностей в передвижении.
- Личные истории - в творческих работах. В Орле открылась выставка под названием «Победа».
Вести-Орёл