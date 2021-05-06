Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Летопись Великой Отечественной поисковики пишут до сих пор. Сегодня прощальный залп для погибших защитников прозвучал на Болховской земле.





- Выстояли и победили, и остаются примером для нас. Сегодня орловская молодежь говорила спасибо живым участникам войны и держала равнение на героев.





- Ответы на вопросы - в одном здании. Сегодня в Орле открыли Семейный МФЦ.





- Машина для «Добровоза». У инвалидов-колясочников появилось чуть больше возможностей в передвижении.





- Личные истории - в творческих работах. В Орле открылась выставка под названием «Победа».