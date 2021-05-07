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8:10, 7 мая 2021 года

К марту орловские организации просрочили кредиторам почти 1,8 миллиарда рублей

Об этом сообщается в отчете территориального органа службы статистики.


В публикации отмечено, что предприятия Орловской области просрочили выплату 1 миллиарда 797 миллионов 600 тысяч рублей. Наибольшая часть этой суммы приходится на компании по обеспечению электроэнергией, газом и паром – 1 миллиард 68 миллионов рублей. Чуть больше 282 миллионов задолжали обрабатывающие производства. Организации сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства должны выплатить по займам 213 миллионов.

«Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4% и на конец февраля 2021 года составила 2,1%», – говорится в отчете Орелстата.



Артём Ежаков
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