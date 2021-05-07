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8:43, 7 мая 2021 года Орловские дороги третьей категории не достойны асфальта Жителям переулка Фруктовый, видимо, всегда придется ходить в непогоду в резиновых сапогах и отказаться от приезда скорой помощи. В ситуации пытались разобраться активисты ОНФ и съемочная группа ГТРК «Орел».





Жители переулка Фруктовый уже давно страдают от непроходимости дороги, особенно после дождей. Дорожное полотно не видело ремонта больше десяти лет. Любовь Баканова почтальоном в этом районе работает больше 20 лет. Каждую тропинку знает наизусть. И ямы на них - тоже. За все это время ремонта там не было ни разу. С годами состояние дороги ухудшается. В непогоду без резиновых сапог там не пройти. У жительницы переулка Фруктового Ольги Бугаевой сын уже несколько лет передвигается с помощью инвалидной коляски, вывести его на прогулку - задача невыполнимая. Женщина уже не просит, а требует заасфальтировать переулок - тогда и ходить, и передвигать на инвалидной коляске станет проще. А еще в переулке с красивым названием живут ветераны и пожилые люди. Из-за дорожных проблем они, порой, не могут получить необходимую медицинскую помощь. Наталья Позднякова, жительница пер. Фруктовый: «Скорая отказывалась приезжать, к нам нельзя было проехать - как раз начинал тять снег, здесь было море». Жители неоднократно обращались во все инстанции с просьбой помочь, обили не один порог. На просьбу откликнулись активисты Общероссийского Народного фронта и взяли проблему под личный контроль. Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы обратимся в администрацию Орла с предложением поставить в ближайший план ремонт дороги, чтобы они выехали на место, посмотрели и разобрались, и за 13 лет все-таки услышали людей». В управлении коммунальным хозяйством нам пояснили: дорога в этом переулке относится к третьей категории. То есть асфальт там и не предполагался. Чтобы исправить ситуацию, отсыплют гранулятом. Но кроме Фруктового в списке на 2021 год еще 37 улиц. Артем Москвичеков, и.о. начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Надо подождать. Если сможем, отсыплем дорогу в этом году. Но, к сожалению, в списке в приоритете другие улицы, так они изначально были по времени туда включены». Положить асфальт в ближайшие годы на этом участке не планируют. Артем Москвичеков, и.о. начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Нужно порядка 6-7 миллионов, то есть это покрытие с новой подушкой, а то и дороже выйдет. Такую сумму на дорогу третьей категории никто не выделит. У нас не все дороги на центральных улицах делают. В этой ситуации отсыпка гранулятом одно из лучших решений. По улицам Выгонки видно, что отсыпанные два - два с половиной года назад они стоят до сих пор». Дата, когда сюда завезут гранулят, пока неизвестна.





Юлия Опанасюк



