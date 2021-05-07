Сегодня – День радио

В Орле первые местные передачи вышли в эфир 5 мая 1928 года. Репродукторы установили на площади Карла Маркса, у Дома Крестьянина на ул. Салтыкова-Щедрина и еще в нескольких точках города.

Сегодня «Радио России. Орёл» - это источник самой разной информации для жителей региона. Пять раз в день выходят новости, кроме этого журналисты уделяют немало времени тематическим программам – о спорте, политике, культуре, здравоохранении, законе, о социальных вопросах и сельском хозяйстве. Отметим, что слушатели высоко оценивают интерактивные передачи, которые выходят в эфир ежедневно.

«Радио России. Орел» вещает на частоте 102.3FM (90.2FM – в Ливнах).