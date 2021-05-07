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9:39, 7 мая 2021 года К юбилею писателя-орловца В августе исполнится 150 лет со дня рождения Леонида Андреева. К этой дате исторический факультет опорного вуза провел научный круглый стол, где говорили об осмыслении новых трендов в изучении жизни и творчества нашего земляка и восприятии его произведений подрастающим поколением.





В рамках мероприятия нашлось место не только научной работе, но и творческой. Школьники, студенты и учащиеся колледжей презентовали свои короткие видеоролики по произведениям Леонида Андреева.



Участие в конкурсе приняли более 50 человек, которые представили порядка 30 проектов. В качестве локаций выбирали улицы Пушкарную и Ленина, церковь Михаила Архангела и Комсомольскую площадь. Кстати, «место встречи» выбрано не случайно – именно здесь, в Орловской губернской мужской гимназии, учился писатель. Судя по сохранившейся ведомости, Андреев был заядлым троечником.





Юлия Опанасюк



