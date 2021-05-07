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9:59, 7 мая 2021 года Подарки и благодарности – победителям Великой Отечественной войны Орловские «Волонтеры Победы» свое «спасибо» облачили в торт.





Заглянули общественники и к Абраму Израилевичу Миркину – командиру зенитного огневого взвода и знаменитому защитнику Ленинграда. Столетний ветеран в 97 лет сдал нормы ГТО на «золотой значок». Он активный, жизнерадостный, мудрый и очень гостеприимный. Для молодежи он остается не просто примером, а символом поколения, защитившего мир.



Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения ВОД "Волонтёры Победы": «"Волонтеры Победы" и вся неравнодушная молодежь Орловской области поздравляет с Днем Победы наших дорогих ветеранов. Каждая наша встреча с ними это уникальная возможность лично поблагодарить победителей».





Татьяна Напольских



