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10:52, 7 мая 2021 года

В Болховском педагогическом колледже три года работает клуб знатоков

За полуфиналом соревнования интеллектуалов наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


Чтобы стать знатоком, студенты должны успевать по всем дисциплинам, но и этого недостаточно – без специальной подготовки к игре не обойтись, к примеру, ребята тренируются искать ответы за минуту.

В качестве экспертов выступают преподаватели. Они же придумывают вопросы – по педагогическим дисциплинам, известным научным фактам, литературным произведениям, или задачи на логику и внимание. Если знатоки ошиблись, свои версии предлагают зрители.

Ведущий и идейный вдохновитель Артём Евтюхов этот клуб организовал три года назад. Он признается, что сбылась его давняя мечта.

Артем Евтюхов, педагог-организатор: «Мы часто смотрим популярные передачи и сами хотим в них участвовать. Окончив педагогическое образование, я подумал, что можно воплощать подобные мечты детей из провинции».

Остановился на интеллектуальном шоу. Напоминающее известную игру, оно имеет и свои и свои традиции. Например, сложность вопросов оценивается в кутафинах – по фамилии одной из участниц.

Несколько игроков, участвовавших в сегодняшнем соревновании, впервые представляли колледж на фестивале интеллектуальных игр в Москве. Из 25 мест заняли 19 ступеньку, но опыт и эмоции получили колоссальные.

Владимир Габитов, директор Болховского педагогического колледжа: «Там участвовала команда МГУ и заняла 20 или 21 место. Я считаю, мы должны инициировать эти игры на областном уровне и приглашать соперников из наиболее сильных регионов России».

Болховские знатоки готовы соревноваться со студентами из других учебных заведений. Как будущие педагоги, они и сами хотят организовать нечто похожее. Ведь интереснее и полезнее досуга – не придумать.


Татьяна Тимохина
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