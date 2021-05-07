пятница 7.05.2021 16:20:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:25, 7 мая 2021 года

Кинотеатры Орла продолжают прокат фильма «Девятаев»

О легендарном летчике и его дерзком побеге с засекреченными фашистами сведениями об «оружии возмездия» расскажет Анна Вайсергисер. Корреспондент ГТРК «Орел» наблюдала за воссозданной на большом экране историей.


В 1944 году летчик-истребитель Михаил Девятаев предпочел жизни предателем Родины лагерь смертников – он отказался работать на фашистов. В заключении он находит единомышленников и решается на практически невозможный побег, который станет самым дерзким в военной истории.

На угон бомбардировщика у пленных было всего 180 секунд. За это время нужно было успеть добраться да ангара, запустить двигатели и взлететь. Но отработанный в головах план мог и не сработать – оторвать машину от полосы удалось не сразу, однако летчик-истребитель не только сбежал от фашистов, но и добыл сведения о немецком ракетостроении. На борту оказалось «оружие возмездия» Третьего рейха – ФАУ-2. Эта информация приблизила Победу.

История Девятаева - о невероятной силе духа. Она пропитана верностью к Родине. Это невыдуманный сюжет о человеке, который смог изменить ход истории.

Режиссерскому дуэту Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова в качестве консультанта помогал сын Девятаева.


Анна Вайсергисер
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.