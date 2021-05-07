Главная » Новости



11:25, 7 мая 2021 года Кинотеатры Орла продолжают прокат фильма «Девятаев» О легендарном летчике и его дерзком побеге с засекреченными фашистами сведениями об «оружии возмездия» расскажет Анна Вайсергисер. Корреспондент ГТРК «Орел» наблюдала за воссозданной на большом экране историей.





В 1944 году летчик-истребитель Михаил Девятаев предпочел жизни предателем Родины лагерь смертников – он отказался работать на фашистов. В заключении он находит единомышленников и решается на практически невозможный побег, который станет самым дерзким в военной истории.



На угон бомбардировщика у пленных было всего 180 секунд. За это время нужно было успеть добраться да ангара, запустить двигатели и взлететь. Но отработанный в головах план мог и не сработать – оторвать машину от полосы удалось не сразу, однако летчик-истребитель не только сбежал от фашистов, но и добыл сведения о немецком ракетостроении. На борту оказалось «оружие возмездия» Третьего рейха – ФАУ-2. Эта информация приблизила Победу.



История Девятаева - о невероятной силе духа. Она пропитана верностью к Родине. Это невыдуманный сюжет о человеке, который смог изменить ход истории.



Режиссерскому дуэту Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова в качестве консультанта помогал сын Девятаева.





Анна Вайсергисер



