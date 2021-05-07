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11:35, 7 мая 2021 года От COVID-19 скончались еще двое орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 52 случая коронавирусной инфекции (всего – 34 481).



На лечении – 1 430 человек. Накануне выписан 51 орловец (всего – 32 446). От последствий болезни скончалось 605 жителей региона (+ц летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 8 386 (всего – 4 863 514), число выздоровевших – 8 022 (всего – 4 480 360). Общее число летальных исходов – 112 622 (+ 376 случаев за сутки). На лечении – 270 532 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



