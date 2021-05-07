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12:46, 7 мая 2021 года

Пожилым орловцам интересны английский язык и бальные танцы

Об увлечениях пенсионеров и их готовности учиться новому в беседе с корреспондентом ГТРК "Орел" Юлией Опанасюк рассказал председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Иван Мосякин.


 - В Орловской области уже в восьмой раз проходит шахматный турнир. Вы помните, как все начиналось, и задавались ли вопросом о его целесообразности?

- Однажды в Союз пенсионеров обратилась женщина с просьбой оплатить ей компьютерные курсы. Мы нашли возможность ей помочь, а потом решили сами этим занятся. Обучив первую группу, сюжет об этом, благодаря вам, появился на телевидении. После этого мы за месяц получили больше тысячи обращений с просьбой организовать компьютерные курсы. По шахматному турниру были сомнения, но за последние годы на 120 площадках мы обучили уже более 20 тысяч пенсионеров. Нельзя сказать, что они были неподготовленны к игре в онлайн-режиме и боялись компьютера.
- Куда могут обратиться пенсионеры, если заходят освоить современные гаджеты, или, к примеру, в шахматы поиграть?
- В отделения соцзащиты, районные отделения Пенсионного фонда и наши общественные организации. Люди знают, куда прийти и обратиться. В Болхове меня попросили открыть курсы английского языка, в Мценске - школу бальных танцев. Будем все заниматься. Сейчас готовим Спортакиаду пенсионеров, в августе будет областная, а затем Всероссийская - в Белгороде. Пожилым интересен не только спорт, но и волонтерство.

- Сколько лет самому старшему участнику шахматного турнира?

- Участвовал 90-летний ветеран Великой Отечественной войны. Три года назад на Первенстве страны пенсионер занял четвертое место в 83 года. Здорово, когда такие люди показывают своим внукам такой пример. Если бабушка дома разбирает шахматные партии, то наверняка они сядут с ней играть.

- Вы сами закончили курсы компьютерной грамотности?

- Да, но на обывательском уровне. В этом году мы начали учить пользованию смартфонами. Мы поработали с мэрией, и после майских праздников до ста человек начнут обучение.


Юлия Опанасюк
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