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13:15, 7 мая 2021 года

Орловское предприятие оштрафовано за нарушения при декларировании и хранении зерна

ООО «Речица» выплатит 126 тысяч рублей.


Внеплановая проверка областного Россельхознадзора показала, что «Речица» хранила 179 тонн зерна в условиях, плохо подходящих для сохранения его безопасности и потребительских свойств.

Вдобавок специалисты выявили факт реализации 1 109,3 тонн незадекларированного зерна и 1 146 тонн аналогично неоформленной в товаросопроводительных документах продукции. Кроме этого, 6 350 тонн пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха, сои и овса не исследовались на предмет остатка пестицидов.

Предприятие и ответственные лица были оштрафованы на 126 тысяч рублей. Организацию обязали устранить нарушения, действие семи деклараций было прекращено – сообщает сайт областного Россельхознадзора.


Артём Ежаков
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