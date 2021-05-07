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15:58, 7 мая 2021 года

«Орловщина богата высококлассными специалистами в сфере связи и массовых коммуникаций»

Правительство Орловской области поздравило работников всех отраслей связи с Днем радио.


Уважаемые работники радио, телевидения и всех отраслей связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

 
День большинства из нас не проходит без радио. Мы подпеваем любимым композициям и смеемся над шутками дикторов, пока готовим завтрак, слушаем прогноз погоды и узнаем последние новости по пути на работу или учебу, а вечером подводим итоги дня вместе с ведущими аналитических программ.
 
Конечно, радио – это не только развлекательный ресурс, но и огромная информационная система. Никто из нас не может представить сегодняшний мир без коммуникационных сетей. От качества работы систем связи во многом зависит развитие таких важных отраслей, как медицина, образование, экономика, культура.
 
Мы не можем не отметить того, что Орловщина богата высококлассными специалистами в сфере связи и массовых коммуникаций. Каждый день вы доказываете любовь и преданность своему делу, демонстрируете талант и искренность в общении с жителями региона.
 
Дорогие друзья! Мы от всего сердца благодарим вас за умение объективно и честно информировать население о происходящем на Орловщине и во всей России, поднимать настроение в самые тяжелые времена, быть на одной волне со слушателями!
 
Искренне желаем успехов во всех начинаниях, интересных проектов и задач, благодарных слушателей, неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и бесперебойной связи!
 
Правительство Орловской области



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