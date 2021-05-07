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16:05, 7 мая 2021 года Трудовая инспекция расследует смерть сотрудника ООО «Орел-Агро-Продукт» Мужчина скончался 1 мая.



Работодатель уведомил областную трудовую инспекцию 5 мая. Сообщается, что тело без признаков жизни нашли в автомобиле при выполнении трудовых обязанностей.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Для расследования несчастного случая создана специальная комиссия – сообщает сайт Госинспекции труда в Орловской области.





Артём Ежаков



