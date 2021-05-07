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16:10, 7 мая 2021 года Власти Орловщины на байках объехали места воинской славы В мотопробеге участвовали мэр областной столицы Юрий Парахин, советник губернатора Александр Муромский, депутат облсовета Марат Хархардин, главный судебный пристав региона Михаил Смирнов и члены байк-клуба «Ангелы Ночи».







Сегодня мотоциклисты побывали у памятника Героям-комсомольцам и памятника Герою Советского Союза Л. Н. Гуртьеву, павшему в бою за Орел. Затем байкеры поехали на Кривцовский мемориал в Болховском районе – отмечено в сообщении Юрия Парахина в социальных сетях. Юрий Парахин, мэр г. Орла: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Стоит нам забыть о той великой Победе и о цене, которую пришлось заплатить нашим предкам, – история зайдёт на очередной виток, заставит нас вспомнить. Мы, потомки Победителей, обязаны достойно поминать Героев, воздавать им всемерные почести. И помнить. Главное – помнить!».

Фото со страницы Юрия Парахина «ВКонтакте»





Артём Ежаков



