Власти Орловщины на байках объехали места воинской славы

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16:10, 7 мая 2021 года
Власти Орловщины на байках объехали места воинской славыВ мотопробеге участвовали мэр областной столицы Юрий Парахин, советник губернатора Александр Муромский, депутат облсовета Марат Хархардин, главный судебный пристав региона Михаил Смирнов и члены байк-клуба «Ангелы Ночи».
Сегодня мотоциклисты побывали у памятника Героям-комсомольцам и памятника Герою Советского Союза Л. Н. Гуртьеву, павшему в бою за Орел. Затем байкеры поехали на Кривцовский мемориал в Болховском районе – отмечено в сообщении
Юрия Парахина в социальных сетях.
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Стоит нам забыть о той великой Победе и о цене, которую пришлось заплатить нашим предкам, – история зайдёт на очередной виток, заставит нас вспомнить. Мы, потомки Победителей, обязаны достойно поминать Героев, воздавать им всемерные почести. И помнить. Главное – помнить!».
Фото со страницы Юрия Парахина «ВКонтакте»
Артём Ежаков