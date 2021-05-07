Под Орлом беспилотник МЧС обнаружил место сжигания мусора

По заданным координатам инспекторы Госпожнадзора быстро определили адрес.

Место сжигания мусора было обнаружено благодаря беспилотнику, который используют сотрудники МЧС. Горение происходило на одном из участков недалеко от православного центра «Вятский Посад». По заданным координатам инспекторы в течение нескольких минут нашли нужный адрес. В этот раз обошлось без штрафов, поскольку хозяйка дома после уборки территории сжигала мусор по правилам: в 50 метрах от ближайшего объекта, под присмотром и при наличии первичных средств пожаротушения. Тем не менее не обошлось без профилактической беседы. Женщине напомнили алгоритм вызова экстренных служб в случае пожара.

Стоит отметить, что при установлении особого противопожарного режима устанавливается полный запрет на разведение огня, а за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрено более строгое наказание.

На сегодняшний день в Главном управлении МЧС России по Орловской области эксплуатируются пять комплексов с беспилотными воздушными судами вертолётного типа. Летательные аппараты предназначены для ведения дистанционного наблюдения поверхности и определения координат обнаруженных объектов с помощью средств наблюдения в любое время суток и в режиме реального времени.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области