Сегодня на Орловщине торжественно зажгли еще один Вечный огонь

Пламя памяти теперь будет вечно гореть на мемориальном комплексе в селе Отрадинское Мценского района.

Во время Великой Отечественной войны почти два года Мценская земля была в оккупации.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «В целом, в Мценском районе 108 населенных пунктов были уничтожены, сожжены 4 285 домов, 51 школа, сотни единиц сельхозтехники».

После Победы потомки советских воинов делают все, чтобы сохранить память о страшном времени, о погибших и выживших. Сегодня на мемориальном комплексе в селе Отрадинское Мценского района зажгли еще один Вечный огонь. Это уже 43-й по счету на Орловщине.

В Отрадинском, на территории средней школы в братской могиле покоятся 55 красноармейцев. Работа по поиску погибших продолжается. Сейчас, в рамках «Вахты памяти», волонтеры ведут поиски в окрестностях Отрадинского. Именно здесь проходили самые тяжелые бои, которые сопровождались огромными потерями наших войск.

В поисковых операциях участвует много молодежи. Присутвовали юные орловцы и на открытии Вечного огня в Отрадинском.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: «Это память поколений. Открывая такие мемориалы, мы отдаем дань памяти и показываем, что мы помним и будем помнить. И присутствие молодежи на этом митинге говорит о том, что ребята стремятся знать свою историю».

Создан мемориал при поддержке местного агропредприятия. На все было потрачено более 700 тысяч рублей.