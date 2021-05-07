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16:37, 7 мая 2021 года

Сегодня на Орловщине торжественно зажгли еще один Вечный огонь

Пламя памяти теперь будет вечно гореть на мемориальном комплексе в селе Отрадинское Мценского района.


Во время Великой Отечественной войны почти два года Мценская земля была в оккупации. 
 
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «В целом, в Мценском районе 108 населенных пунктов были уничтожены, сожжены 4 285 домов, 51 школа, сотни единиц сельхозтехники».
 
После Победы потомки советских воинов делают все, чтобы сохранить память о страшном времени, о погибших и выживших. Сегодня на мемориальном комплексе в селе Отрадинское Мценского района зажгли еще один Вечный огонь. Это уже 43-й по счету на Орловщине.
 
В Отрадинском, на территории средней школы в братской могиле покоятся 55 красноармейцев. Работа по поиску погибших продолжается. Сейчас, в рамках «Вахты памяти», волонтеры ведут поиски в окрестностях Отрадинского. Именно здесь проходили самые тяжелые бои, которые сопровождались огромными потерями наших войск.
 
В поисковых операциях участвует много молодежи. Присутвовали юные орловцы и на открытии Вечного огня в Отрадинском.
 
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: «Это память поколений. Открывая такие мемориалы, мы отдаем дань памяти и показываем, что мы помним и будем помнить. И присутствие молодежи на этом митинге говорит о том, что ребята стремятся знать свою историю».
 
Создан мемориал при поддержке местного агропредприятия. На все было потрачено более 700 тысяч рублей.
 
Николай Жернов, директор агрофирмы: «Наш коллектив считает, что это очень правильные и главные вложения во всей пятидесятилетней истории работы нашего предприятия. Это вложение в будущее».



Всеволод Трифонов
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