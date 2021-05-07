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16:58, 7 мая 2021 года

В Орле активисты «Молодёжки ОНФ» привели в порядок могилу Александра Бакина

По состоянию здоровья ему было отказано в призыве на воинскую службу во время Великой Отечественной войны. Но это не помешало ему встать на защиту Родины.


Орловец Александр Бакин во время Великой Отечественной войны организовал 83 молодежные диверсионные группы. Именно по его инициативе комсомольцам были доверены решающие боевые участки, а партизанское движение приобрело силу и мощь.
 
Покоится Александр Сергеевич Бакин на Троицком кладбище в Орле. На протяжении нескольких лет захоронение приводят в порядок активисты «Молодежки ОНФ». Работали ребята и в этом году. А после этого они посмотрели фильм «А зори здесь тихие» - не современную версию, а экранизацию известной повести Быкова 1972 года. Кинопоказ, кстати, открытый. Фильм до 10 мая могут посмотреть все желающие в соцсети в «ВКонтакте» в группе «Молодежка ОНФ».



Анна Вайсергисер
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