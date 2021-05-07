Столетний орловец Абрам Миркин примет участие в Параде Победы в Москве

Накануне ветерана Великой Отечественной войны с предстоящим праздником поздравили волонтеры.

Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин примет участие в Параде Победы. Сейчас знаменитый орловец, которому в минувшем году исполнилось сто лет, уже находится в Москве. А перед отъездом к нему пришли волонтеры, чтобы лично поблагодарить за мирное небо над головой.

Абрам Миркин, знаменитый защитник Ленинграда, ровесник века, который в 97 лет сдал нормы ГТО на золотой значок, остается активным и жизнерадостным. Для молодежи он является не просто примером, а символом поколения, защитившего мир. Ветеран, в свою очередь, просит молодое поколение не забывать о погибших.