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17:15, 7 мая 2021 года

Столетний орловец Абрам Миркин примет участие в Параде Победы в Москве

Накануне ветерана Великой Отечественной войны с предстоящим праздником поздравили волонтеры.


Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин примет участие в Параде Победы. Сейчас знаменитый орловец, которому в минувшем году исполнилось сто лет, уже находится в Москве. А перед отъездом к нему пришли волонтеры, чтобы лично поблагодарить за мирное небо над головой. 
 
Абрам Миркин, знаменитый защитник Ленинграда, ровесник века, который в 97 лет сдал нормы ГТО на золотой значок, остается активным и жизнерадостным. Для молодежи он является не просто примером, а символом поколения, защитившего мир. Ветеран, в свою очередь, просит молодое поколение не забывать о погибших. 
 
Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны: «Мы выстояли, победили, несмотря на превосходство немецких войск в технике. Но у нас была другая сила - это верность Родине, преданность советскому народу, мы проявили героизм и мужество, защищая страну. Это нам тогда и помогло выстоять».



Татьяна Напольских
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