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17:41, 7 мая 2021 года

Леонид Музалевский поздравил орловских ветеранов с предстоящим Днем Победы

В преддверии праздника, председатель областного совета народных депутатов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.


Сегодня председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский поздравил орловских ветеранов с предстоящим Днем Победы. Ветеранам вручили букеты, поздравление, в их адрес прозвучали слова благодарности и признательности за их подвиг, за мир, который они отвоевали.
 
Виталий Михайлович Онищук на фронт попал 14-летним мальчишкой, был сыном полка, получил специальности радиста и связиста, прошел снайперскую школу, освоил взрывное дело. Победу встретил в Праге. Ветерану 94 года. В праздничные дни он непременно надевает пиджак с восемью боевыми наградами. А в эти дни очень любит работать в саду, и сегодня, как и тогда, в победном мае, цветут вишни. 
 
Леопольду Борисовичу Дыскину в октябре исполнится 95 лет. Он воевал в составе 113-й стрелковой бригады, был участником Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945-го.
 
Еще один известный на всю страну ветеран войны Абрам Израилевич Миркин уехал на Парад Победы в столицу. С праздником его будут поздравлять в Москве. 
 
Молодежь движения «Волонтеры Победы» и Леонид Музалевский также возложили цветы к стене Памяти и поклонились воинам-освободителям.
 
Леонид Музалевский председатель областного совета народных депутатов: «Мы им безмерно благодарны, а тем более, когда читаешь сводки того времени, и учитывая, что при освобождении Орловщины и Брянской области погибло более миллиона солдат и офицеров, понимаешь, какой ценой далась эта победа».
 
Праздничные мероприятия в Орле продолжатся вплоть до 10 мая. На дому посетят всех ветеранов области, с цветами, подарками и даже концертами прямо во дворе.



Эва Стасюлевич
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