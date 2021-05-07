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17:55, 7 мая 2021 года Орловщина намерена повысить урожай зерновых в этом году В регионе продолжается посевная. Одно из хозяйств Ливенского района сегодня посетил губернатор Андрей Клычков.





Сегодня в ходе рабочей поездки в Ливенский район губернатор Орловской области посетил поля хозяйства «Сосновка». Только в этом хозяйстве площадь пашни составляет почти 9 тысяч гектаров. Средняя урожайность зерновых в прошлом году составила 70 центнеров с гектара, такие же показатели - по озимой пшенице.



Работники хозяйства рассказали об использовании технологий сберегающего земледелия - когда минимально обрабатывают почву, рационально применяют удобрения. Для посевных работ, например, используют только высокопроизводительные сеялки. Что касается общих цифр, сев яровых зерновых идет в 22-х районах области. Подкормка озимых масленичных культур завершена полностью в 15-ти районах региона. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По Ливенскому району почти на 100 процентов завершен сев, уже проведена работа и по подкормке. Прошлый год у нас был рекордный - 4 миллиона 300 тысяч тонн зерна, в этом году нам нельзя снижать планку. Будем надеяться, что погода позволит эти задачи выполнить».





Юлия Сабельникова



