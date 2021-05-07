Андрей Клычков навестил ветерана Великой Отечественной войны, старейшего педагога Орловщины Тамару Михайловну Могилевцеву

Сегодня губернатор Орловской области совершил рабочую поездку в Ливенский район.

Глава региона Андрей Клычков поздравил с наступающим праздником – Днем Великой Победы – заслуженного учителя школы РСФСР, отличника народного просвещения, кавалера ордена Октябрьской революции Тамару Михайловну Могилевцеву.



Совсем скоро Тамара Михайловна отметит свое 99-летие. Она – почётный гражданин города Ливны. Работала медсестрой в блокадном Ленинграде, но в мирное время решила связать свою жизнь с воспитанием детей.

Педагогический стаж Тамары Михайловны составляет 40 лет. Она была учителем русского языка и литературы, 17 лет возглавляла ливенскую школу №3, городской отдел образования. Трудами Могилевцевой в Ливнах появились два новых детских сада, построена школа №1. Она трижды избиралась депутатом областного Совета народных депутатов, дважды – в состав пленума обкома КПСС. Имеет два нагрудных знака ЦК ВЛКСМ за успехи в патриотическом воспитании молодежи.