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18:00, 7 мая 2021 года

Андрей Клычков навестил ветерана Великой Отечественной войны, старейшего педагога Орловщины Тамару Михайловну Могилевцеву

Сегодня губернатор Орловской области совершил рабочую поездку в Ливенский район.


Глава региона Андрей Клычков поздравил с наступающим праздником – Днем Великой Победы – заслуженного учителя школы РСФСР, отличника народного просвещения, кавалера ордена Октябрьской революции Тамару Михайловну Могилевцеву.
 
 
Совсем скоро Тамара Михайловна отметит свое 99-летие. Она – почётный гражданин города Ливны. Работала медсестрой в блокадном Ленинграде, но в мирное время решила связать свою жизнь с воспитанием детей.
 
Педагогический стаж Тамары Михайловны составляет 40 лет. Она была учителем русского языка и литературы, 17 лет возглавляла ливенскую школу №3, городской отдел образования. Трудами Могилевцевой в Ливнах появились два новых детских сада, построена школа №1. Она трижды избиралась депутатом областного Совета народных депутатов, дважды – в состав пленума обкома КПСС. Имеет два нагрудных знака ЦК ВЛКСМ за успехи в патриотическом воспитании молодежи.
 
Андрей Клычков сердечно поздравил Тамару Михайловну с предстоящими торжествами. Поблагодарил ее за ратный труд в деле воспитания молодежи, пожелал здоровья и бодрости духа, сообщает информационный портал Орловской области.



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