Главная » Новости



18:20, 7 мая 2021 года В честь 100-летия знаменитой орловской летчицы Надежды Поповой вышла уникальная марка Тираж - 132 тысячи.





Уникальную марку выпустили в честь 100-летия знаменитой орловской летчицы Надежды Поповой. Она была одной их тех, кого фашисты называли «ночными ведьмами». Командир звена бомбардировщиков водила таких же, как она, девчонок на ночные бомбометания. В феврале 1945 года ей было присвоено звание Герой Советского Союза. Марка в честь 100-летия Надежды Поповой вышла тиражом 132 тысячи экземпляров. В Орел поступило 840.







Татьяна Напольских



