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18:37, 7 мая 2021 года

Сегодня в Орле появились именные липы князя Александра Невского и летчиков-космонавтов Юрия Гагарина и Георгия Берегового

Посадка деревьев прошла в рамках проекта «Международный сад Мира и памяти защитников Отечества «Благодатное кольцо», во имя всех погибших в войнах за защиту и освобождение Отечества.


Сегодня на бульваре Космонавтов в Северном районе Орла посадили молодые липы в честь 60-летия полёта Героя Советского Союза Юрия Гагарина в космос и 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового. Еще одно молодое деревце появилось у часовни Героям-десантникам в 909-м квартале города. Оно было посвящено 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.
 
Саженцы подготовило предприятие «Зеленстрой». Высадили деревья активисты движения «Волонтеры Победы», представители городской администрации и городского Совета ветеранов, сообщает сайт мэрии Орла.
 
Фото пресс-службы городской администрации Орла



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