Сегодня в Орле появились именные липы князя Александра Невского и летчиков-космонавтов Юрия Гагарина и Георгия Берегового

Посадка деревьев прошла в рамках проекта «Международный сад Мира и памяти защитников Отечества «Благодатное кольцо», во имя всех погибших в войнах за защиту и освобождение Отечества.

Сегодня на бульваре Космонавтов в Северном районе Орла посадили молодые липы в честь 60-летия полёта Героя Советского Союза Юрия Гагарина в космос и 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового. Еще одно молодое деревце появилось у часовни Героям-десантникам в 909-м квартале города. Оно было посвящено 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Саженцы подготовило предприятие «Зеленстрой». Высадили деревья активисты движения «Волонтеры Победы», представители городской администрации и городского Совета ветеранов, сообщает сайт мэрии Орла.

Фото пресс-службы городской администрации Орла