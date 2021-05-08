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5:21, 8 мая 2021 года Сегодня Орловщина станет частью масштабного межрегионального Марафона Победы «Одна на всех...» На платформе SMOTRIM.RU объединят картины прошлого и настоящего героических областей России. Города-герои, города воинской славы и трудовой доблести расскажут о своих страницах в военной летописи страны.







Сегодня Орловщина станет частью масштабного межрегионального Марафона Победы «Одна на всех...» . Орёл 14 лет носит статус города воинской славы. Почетное звание за мужество, стойкость и героизм, проявленный советскими воинами при защите города, было присвоено Указом Президента в 2007 году. Москва салютовала освобожденным городам - и это был первый салют за годы войны. Салют, вдохновляющий наш народ на дальнейшую борьбу - народ, уставший от огня и потерь... Орел вошел в число самых разрушенных городов во время войны. Месяцы оккупации. Жесточайшие бои за освобождение. Отступая, фашисты уничтожали все на своем пути. По мнению историков, битва под Орлом и Курском стала переломным моментов в ходе Великой Отечественной войны. По последним исследованиям на территории Орловской области погибло более 800 тысяч советских солдат и офицеров. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. И тому подтверждение - шествие «Бессмертного полка». Шествие, в память обо всех, кто воевал за мир, кто прошел дорогами войны...

О сражении, героизме и победе, которой в 1943-м салютовала Москва, об Орле и всех городах нашей великой страны, которые выстояли и поднялись из руин - смотрите сегодня с 06:00 до 00:00 на платформе SMOTRIM.RU и в эфире телеканала «Волгоград 24».





Орловское Информбюро



