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7:30, 8 мая 2021 года

Более 7 тысяч орловцев присоединились к онлайн-шествию «Бессмертного полка»

Такую информацию предоставил ЦУР Орловской области.


Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн в День Победы, 9 мая.
 
На официальном сайте прием заявок уже завершен. Однако по многочисленным просьбам организаторы продлили прием до 12:00 9 мая на других ресурсах. Подать заявку можно через мини-приложения «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ресурсе «Банк Памяти».
 
Необходимо заполнить короткую анкету о герое семьи и загрузить его фото. Те, кто размещал данные в прошлом году и не собирается вносить изменения, могут отправить ту же информацию повторно.
 
Впервые акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате провели в 2020 году. Организаторы получили около 3 млн заявок на участие. Трансляция шествия велась 20 дней в соцсетях и на портале polkrf.ru. Ее посмотрели около 25 млн пользователей во всем мире.
 
В этом году все трансляции пройдут в один день – 9 мая. Сетку общего эфира разделят по регионам с учетом часового пояса. Авторам одобренных заявок сообщат, когда покажут фрагменты трансляции с портретами их близких, сообщает информационный портал Орловской области.



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