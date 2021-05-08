Более 7 тысяч орловцев присоединились к онлайн-шествию «Бессмертного полка»

Такую информацию предоставил ЦУР Орловской области.

Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн в День Победы, 9 мая.

Необходимо заполнить короткую анкету о герое семьи и загрузить его фото. Те, кто размещал данные в прошлом году и не собирается вносить изменения, могут отправить ту же информацию повторно.

Впервые акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате провели в 2020 году. Организаторы получили около 3 млн заявок на участие. Трансляция шествия велась 20 дней в соцсетях и на портале polkrf.ru . Ее посмотрели около 25 млн пользователей во всем мире.

В этом году все трансляции пройдут в один день – 9 мая. Сетку общего эфира разделят по регионам с учетом часового пояса. Авторам одобренных заявок сообщат, когда покажут фрагменты трансляции с портретами их близких, сообщает информационный портал Орловской области.