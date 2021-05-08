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10:41, 8 мая 2021 года Орловская Госавтоинспекция ищет самую красивую и профессиональную автоледи Получить такое звание могут совершеннолетние автолюбительницы с правами категории «В» и с действующим страховым полисом ОСАГО. Успеть подать заявку нужно до 13 мая.





Участницам конкурса нужно будет выступить на собственных легковых автомобилях. Важное условие - транспорт должен быть технически исправен. Количество претенденток на звание «Автоледи — 2021» в этом году ограничено - всего 40 человек. Орловчанок, желающих продемонстрировать мастерство вождения, ждут в управлении социальной поддержки населения, физической культуры и спорта. Контактный телефон - 8 (4862) 43-26-45.





Мария Семак



