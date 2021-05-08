Под Орлом уничтожили 112,7 м² плодородной почвы

ООО «Монолитстрой», прокладывая дорогу, самовольно сняло слой земли с участка сельхозназначения в Образцовском сельском поселении.

Нарушение выявило региональное управление Россельхознадзора. Выяснилось, что «Монолитстрой», создавая асфальтированную дорогу, снял 112,7 м² плодородной почвы, не согласовав это с собственником земли и не предложив проект рекультивации.



Самовольные действия обернулись для подрядчика штрафом в 30 тысяч рублей. Попытка компании обжаловать решение результатов не принесла – сообщает сайт областного Россельхознадзора.