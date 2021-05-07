В Орле будет проведен салют в День Победы

Ранее из-за эпидемиологической обстановки губернатор Орловской области Андрей Клычков отменил запуск праздничных фейерверков 9 мая.

По инициативе мэра областной столицы Юрия Парахина салют все-таки будет проведен – об этом заявил в прямом эфире в социальных сетях сам глава региона. Клычков объяснил перемену решения просьбами жителей, стабилизацией распространения коронавируса и высоким темпом вакцинации орловцев.



Также губернатор попросил орловцев придерживаться масочного режима и приносить на салют портреты ветеранов.



Запуск 740 фейерверков начнется в 22:00.