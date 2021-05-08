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12:26, 8 мая 2021 года Еще четверо орловцев не пережили коронавирус В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





8 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 49 случаев коронавирусной инфекции (всего – 34 530). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 424 человека. Накануне выписан 51 орловец (всего – 32 497). От последствий болезни скончалось 609 жителей региона (+ 4 летальных исхода). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



