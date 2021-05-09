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14:00, 9 мая 2021 года «Бессмертный полк». Орловская область. Онлайн-шествие Сегодня, 9 мая, в России отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Акцию, как и год назад, решено провести в онлайн-формате в связи с противоэпидемическими ограничениями.

Трансляция начнется в 15:00.











Орловское Информбюро



