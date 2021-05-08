Сотрудники орловского МЧС приводят в порядок воинские захоронения

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12:50, 8 мая 2021 года
Сотрудники орловского МЧС приводят в порядок воинские захороненияТаким образом спасатели отдают дань уважения защитникам Отечества, воевавшим в годы Великой Отечественной войны.
Сотрудники МЧС привели в порядок и благоустроили воинское захоронение в Новосильском районе в деревне Бабонино. Территория была очищена от сухостоя, листьев, проведены работы по обновлению краски памятника.
Работа по благоустройству воинских захоронений ведется во всех городах и районах Орловской области.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро