Сотрудники орловского МЧС приводят в порядок воинские захоронения

Таким образом спасатели отдают дань уважения защитникам Отечества, воевавшим в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники МЧС привели в порядок и благоустроили воинское захоронение в Новосильском районе в деревне Бабонино. Территория была очищена от сухостоя, листьев, проведены работы по обновлению краски памятника.

Работа по благоустройству воинских захоронений ведется во всех городах и районах Орловской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области