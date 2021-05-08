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13:13, 8 мая 2021 года

Из-за праздничного салюта в Орле ограничат движение и запретят парковку

9 мая небо над Орлом озарится фейерверком.


Накануне стало известно, что в Орле все-таки проведут праздничный салют. Традиционно запускать залпы будут от слияния Оки и Орлика. Начало – в 22:00. Всего в небо улетят 740 залпов.
 
Как сообщает администрация города, в связи с проведением праздничного фейерверка в центре города будут действовать ограничения для автомобилистов.
 
Так, с 6:00 до 24:00 9 мая будет запрещена стоянка транспортных средств (за исключением автомобилей спецслужб) на ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесской до ул. Пионерской, ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской и ул. Пролетарская гора. 
 
Также 9 мая с 17:00 до 24:00 запрещено движение транспортных средств (за исключением автомобилей спецслужб) на ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесской до ул. Пионерской, ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской и ул. Пролетарская гора.


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