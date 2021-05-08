Из-за праздничного салюта в Орле ограничат движение и запретят парковку

9 мая небо над Орлом озарится фейерверком.

в 22:00. Всего в небо улетят 740 залпов. Накануне стало известно, что в Орле все-таки проведут праздничный салют . Традиционно запускать залпы будут от слияния Оки и Орлика. Начало –. Всего в небо улетят 740 залпов.

Как сообщает администрация города, в связи с проведением праздничного фейерверка в центре города будут действовать ограничения для автомобилистов.

Так, с 6:00 до 24:00 9 мая будет запрещена стоянка транспортных средств (за исключением автомобилей спецслужб) на ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесской до ул. Пионерской, ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской и ул. Пролетарская гора.

Также 9 мая с 17:00 до 24:00 запрещено движение транспортных средств (за исключением автомобилей спецслужб) на ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесской до ул. Пионерской, ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской и ул. Пролетарская гора.