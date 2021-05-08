Песни для героя

В Орле провели концерт для ветерана Великой Отечественной войны Николая Штанова.

Накануне в Орле в переулке Речном звучала музыка и песни военных лет. Творческие коллективы города подготовили концерт для ветерана Великой Отечественной войны Николая Александровича Штанова, сообщает сайт городской администрации.

В августе 1941 года Николай Штанов вступил в ряды Красной армии. Служил станковым пулеметчиком. За проявленную доблесть удостоился своей первой и самой памятной медали «За отвагу». После успешной операции Николая Штанова направили в Ростов. Здесь он встретил не только долгожданную весть о Победе, но и свою любовь.

За героические достижения, проявленные в ходе Великой Отечественной войны, Герой удостоился ордена Красной звезды и ордена Отечественной войны II степени.

В послевоенные годы Николай Александрович Штанов трудился на судоремонтных заводах, с низших чинов дошёл до должности заместителя директора по производственной части. Выйдя на пенсию, переехал в Орёл, где работал на Орловском сталепрокатном заводе заместителем председателя комитета народного контроля.

Акция «Поём двором» продолжается.

Фото пресс-службы администрации города Орла