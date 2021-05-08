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13:27, 8 мая 2021 года

Песни для героя

В Орле провели концерт для ветерана Великой Отечественной войны Николая Штанова.


Накануне в Орле в переулке Речном звучала музыка и песни военных лет. Творческие коллективы города подготовили концерт для ветерана Великой Отечественной войны Николая Александровича Штанова, сообщает сайт городской администрации.
 
В августе 1941 года Николай Штанов вступил в ряды Красной армии. Служил станковым пулеметчиком. За проявленную доблесть удостоился своей первой и самой памятной медали «За отвагу». После успешной операции Николая Штанова направили в Ростов. Здесь он встретил не только долгожданную весть о Победе, но и свою любовь.
 
За героические достижения, проявленные в ходе Великой Отечественной войны, Герой удостоился ордена Красной звезды и ордена Отечественной войны II степени.
 
В послевоенные годы Николай Александрович Штанов трудился на судоремонтных заводах, с низших чинов дошёл до должности заместителя директора по производственной части. Выйдя на пенсию, переехал в Орёл, где работал на Орловском сталепрокатном заводе заместителем председателя комитета народного контроля.
 
Акция «Поём двором» продолжается. 
 
Фото пресс-службы администрации города Орла



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