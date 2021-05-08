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13:45, 8 мая 2021 года В Орловской области открылся Молодежный ресурсный центр МРЦ оказывает поддержку инициативным молодым людям, зарегистрированным молодежным социально ориентированным некоммерческим организациям, незарегистрированным объединениям молодых граждан.





Как сообщает информационный портал Орловской области, в этом году региональное молодёжное движение «Патриоты Орловщины» получило субсидию в размере 600 тысяч рублей на проект «Молодёжный проект «МРЦ» по итогам областного конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) на право получения субсидий из бюджета Орловской области. г. Орел, ул. Ленина, д. 10 . Молодежный ресурсный центр уже открыт. Он расположен по адресу: В нём могут получить поддержку: представители инициативной молодёжи,

зарегистрированные молодёжные СО НКО,

незарегистрированные объединения молодых граждан. Поддержка предоставляется для реализации мероприятий в сфере добровольчества, искусства, пропаганды ЗОЖ, профилактики социально опасных форм поведения граждан и других социально значимых направлений деятельности. МРЦ оказывает следующие виды поддержки: материальную: предоставление материально-технической базы для проведения молодёжных мероприятий на заявительной основе; информационную: помощь в информировании молодёжи региона о мероприятиях, проводимых представителями инициативной молодёжи, СО НКО и инициативными объединениями молодых граждан как на базе МРЦ, так и за его пределами; организационную: консультации по подготовке к проведению молодёжных мероприятий различной направленности и непосредственная помощь в их организации (разработка общей концепции, программы, сценария и тайминга мероприятия, подбор волонтёров для проведения, помощь в подготовке информации для СМИ, подбор спикеров, экспертов, модераторов, проведение переговоров с потенциальными партнёрами мероприятия и др). Все виды поддержки предоставляются бесплатно. Помимо оказания данных видов поддержки, на базе МРЦ будет проведён цикл обучающих мероприятий, направленных на развитие компетенций, необходимых молодым людям для успешной организации молодёжных мероприятий, написания проектов для грантовых конкурсов. В центре уже проходят мероприятия. Например, участники регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» провели семинар-практикум «Профилактика вирусных заболеваний». Участники узнали, какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы не заболеть ОРВИ. Спикеры также рассказали про принципы правильного питания и физической активности. Также в Молодежном ресурсном центре прошла Ярмарка молодежных инициатив. Одно из мероприятий Ярмарки - семинар по реализации государственной молодежной политики, в котором приняли участие специалисты по работе с молодёжью из муниципальных образований Орловской области и ответственные за воспитательную работу в профессиональных образовательных организациях региона.



Фото: Молодёжный ресурсный центр ( МРЦ ) Город Орел «ВКонтакте» Для того чтобы воспользоваться поддержкой центра, вы можете написать в сообщения группы в соцсети «ВКонтакте» или в директ профиля @mrcentr_orel.Фото:«ВКонтакте»





Орловское Информбюро



